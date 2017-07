Euro féminin: Sept raisons qui nous font penser que cette fois, les Bleues ne vont pas merder

Cette fois c’est pour nous. Enfin peut-être. Après tant d’années à se mordre les doigts devant un penalty manqué ou une occasion abandonnée en route au moment critique, genre un quart de finale de Coupe du monde, l’équipe de France féminine va enfin arrêter de nous torturer l’intestin grêle et concrétiser l’énorme potentiel qu’on lui prête lors de l’Euro féminin aux Pays-Bas. 20 Minutes vous dit pourquoi il faut y croire.

Toutes les joueuses interrogées à Clairefontaine ont longuement insisté sur ce point. L’arrivée d’Olivier Echouafni a changé les habitudes d’un groupe un peu trop accroché à ses certitudes. Pour résumer, l’ancien coach de Sochaux a haussé le niveau d’exigence, multipliant les séances et les conseils tactiques précis, régentant des attitudes parfois foutraques sur le terrain.

« Le coach a vécu une carrière à haut niveau importante, avec un paquet de matchs en L1, raconte Elise Bussaglia, qui a vu passé Bruno Bini et Philippe Bergeroo. Cette proximité-là est importante pour nous transmettre son vécu et son expérience ». Une qualité qu’on peut étendre au staff tout entier, de Bruno Valencony chez les gardiennes à Frédéric Née chez les attaquantes. «Ils sont dans le souci du détail, du professionnalisme, de la rigueur. Le tout en étant beaucoup à l’écoute, pour nous montrer qu’on a le talent mais qu’il faut qu’on en prenne conscience d’un point de vue collectif ».

Un nom de compétition bien à propos pour cette équipe de France, qui a trop souvent calé dans les grands rendez-vous. En mars dernier, les Bleues ont remporté la deuxième édition d’un mini-championnat qui oppose les meilleures nations mondiales (Allemagne, Angleterre, Etats-Unis).

« Gagner en équipe, c’est toujours important parce que c’est des émotions qu’on partage, reprend Bussaglia. Quand on lève la Coupe, on le partage avec des gestes, des accolades, ça renforce le groupe, ça crée des liens ». La manière aussi peut compter. La France s’est offert en bonus :

« Contre le Canada (aux JO), quand on se retrouve menées, on a eu l’impression qu’on n’avait pas les ressources pour inverser la tendance. L’avoir fait une fois, ça change, Ça nous montre qu’on est capables de remonter un score, de gagner un tournoi relevé contre trois grosses équipes. Ça ne peut que nous donner des forces pour l’Euro ».

Frédo Thiriez en aurait rêvé chez les hommes quand il était président de la LFP. Cette saison, la finale de la Ligue des champions féminine a opposé deux clubs français, le PSG et l’OL. C’était la première fois que ça arrivait pour le foot français, une belle manière de bander les muscles avant l’Euro dans l’esprit d’Olivier Echouafni :

« Il y a eu des confrontations très intéressantes à tous les niveaux, avec de l’intensité, des duels, un engagement pour aller chercher le résultat. Tout ça ne peut que faire du bien à notre championnat et à l’équipe de France. On a besoin de ces matches-là ».

Un ou deux bémols, tout de même.

Lyon defend their Women's Champions League title after a crazy finale! pic.twitter.com/OLZJdculO4

C’est un autre motif d’espoir qui valait bien une puce. Le virus de la lose s’est concentré sur l’équipe de France A, laissant aux plus jeunes la chance de gagner un truc en sélection. La génération 95, celle de Tounkara, Geyoro, Toletti, ou Mbock, toutes retenues pour cet Euro, n’a pas encore appris à perdre. Soit elle a été championne du monde des moins de 17 ans en 2012, soit elle a connu la consécration européenne l’été passé.

Une petite science de la gagne, même en junior, qui ne peut pas faire de mal à un groupe en mal de victoires fondatrices. L’observation n’a pas trop plu à Gaëtane Thiney, qui nous a rappelé l’œil sévère qu’elle-même, avec d’autres, avait été championne d’Europe U19 en 2003, et que ça n’avait pas débouché sur une tripotée de titres en A. Eugénie Le Sommer s’est montrée plus accueillante.

Il y a une alchimie entre les anciennes et les jeunes. Elles apportent un vent de fraîcheur dans le groupe, elles ont gagné quelque chose avec l’équipe de France jeune, donc on se dit que ça va peut-être changer la dynamique globale. Ça fait partie du raisonnement, quand on a gagné chez les jeunes, on va gagner chez les A. Ça ne peut que nous aider ».