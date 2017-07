Tour de France 2017: Une 16e étape promise aux sprinteurs... Ce qui nous attend ce mardi

Marcel Kittel remportera-t-il sa sixième étape sur ce Tour ? — SWpix.com/Shutterstock/SIPA

Tout ce qu’il faut savoir de la 16e étape du Tour entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère (165 km)…

> Ce qu’il s’est passé hier

Des échappées, des coureurs partout sur la route… Non, ce n’était pas une étape de montagne mais une journée de repos où chacun a fait à sa guise. Les batteries sont rechargées pour attaquer la dernière ligne droite et tracer jusqu’à Paris.

> Les maillots distinctifs

Le jaune : Chris Froome (Sky)

Le vert : Marcel Kittel (Quick-Step)

Le pois : Warren Barguil (Sunweb)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

> Le tweet du jour

> L’étape du jour

Les lendemains d’étapes de repos sont toujours compliqués. Si l’étape en tant que telle ne propose pas de grosses difficultés (un col de 3e catégorie et un autre de 4e catégorie en début d’étape), il faudra faire attention aux bordures si le vent se lève un peu. L’étape semble promise aux sprinteurs mais les organismes de tous les coureurs risquent de souffrir de la chaleur (33°C annoncés).

Les sprinteurs devraient normalement se battre pour la victoire d'étape. - @letour

> La lecture du jour

> A quelle heure prendre l’antenne

Le Tour de France vous a manqué pendant l’étape de repos, alors prenez l’antenne dès 13h30. Vous aurez en plus l’occasion de voir les deux petites côtes de la journée. Sinon, si vous n’êtes pas très patients, vous pourrez suivre les 40 derniers kilomètres de la journée (risque de bordure et arrivée au sprint vous attendent), à partir de 16h15.

> Le résumé anticipé de l’étape

Les jambes sont lourdes après cette belle journée de repos au Puy-en Velay. Le peloton remet tranquillement la machine en route et laisse partir dans l’échappée Dan Mc Lay, la lanterne rouge au classement, qui accompagne Maxime Bouet, Marcus Burghardt et Romain Sicard. Le quatuor prend cinq minutes d’avance mais voit son avance fondre au moment où les équipes de sprinteurs se mettent en route. Par peur d’un coup de bordure, la Sky fait rouler toute son équipe également mais met dans le rouge Kyrienka et Kwiatkowski, qui sont lâchés. Le vent n’est pas assez fort pour perturber le peloton. L’échappée est reprise à cinq kilomètres de l’arrivée. Alors que Marcel Kittel semble se diriger vers sa sixième victoire d’étape, Nacer Bouhanni revient du diable Vauvert et grille l’Allemand sur le fil. Le coureur de la Cofidis en profite pour faire une dédicace à Arnaud Démare au micro de Nicolas Geay à l’arrivée.

