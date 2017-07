EN DIRECT. Tour de France 2017: Vivement la montagne... L'étape entre Eymet et Pau à suivre en live

Si vous vous êtes ennuyés devant votre télévision mardi après-midi, on a pas grand-chose de mieux à vous proposer aujourd'hui. 200 kilomètres bien plats entre Eymet et Pau pour, a priori, une arrivée au sprint et une victoire de Marcel Kittel. A moins, sait-on jamais, qu'un astéroïde tombe sur la route du Tour et permette aux échappées d'arriver au bout, cette fois. Mais bon, on y croit assez moyennement. Bref, on va quand même jeter un oeil histoire de voir ce que ça donne. Le Tour, c'est le Tour...

>> On se retrouve autour de 15h pour le direct de cette étape...