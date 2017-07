Manchester: Mourinho n'a pas voulu de Lacazette, «car il y a trop de penaltys dans son nombre de buts marqués»

On sait désormais pourquoi Manchester United ne s’est pas positionné sur Alexandre Lacazette, alors que le club mancunien cherchait désespérément un numéro neuf depuis le début de l’été, avant de mettre la main sur Romeo Lukaku pour une somme indécente.

Selon la presse britannique, José Mourinho a effectivement demandé un rapport à son département scouting sur l’attaquant lyonnais, dont les statistiques (129 buts en 275 matchs) ne sont pas passées inaperçues en Europe. Il en est ressorti que le club mancuniendoutait des capacités physiques de Lacazette et de son attitude dans les matchs importants. MU aurait aussi été refroidi par le nombre de penaltys inscrits par Lacazette dans son ratio total, une accuation qui va ravir tous les anti-Lacazette.

C’est sûr que quand on cherche un clone de Didier Drogba tous les ans depuis 15 ans, on finit par être légèrement biaisé dans ses choix, hien José ?

Lacazette’s 36 goals was inflated by penalties. Scouts also had doubts about his pace, physical presence & his impact in big games. (M.E.N)"