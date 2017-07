Wimbledon: «Il y a un vrai coup à jouer» contre Andy Murray... Le coach de Benoît Paire est confiant

Benoît Paire — Xinhua/SIPA

A Roland-Garros, il avait été, de l’aveu de Rafael Nadal, le seul à avoir réellement réussi à l’embêter (le temps d’un demi-set). On s’accroche comme on peut aux branches du grand Chelem et on n’osera certainement pas dire que Benoît Paire a plus qu’une infime chance de passer contre Andy Murray lundi en huitièmes de finale de Wimbledon. Mais, comme Thierry Champion dans les colonnes de L’Equipe du jour, on a quand même envie d’y croire.

« Il y a un vrai coup à jouer. Murray a vécu sa pire préparation. C’était dur pour lui contre Fognini. Je ne l’ai pas trouvé tout le temps très bon en défense. Il est en dedans au niveau de sa frappe. Maintenant, il a eu le week-end pour récupérer. Peut-être va-t-il tout déverrouiller. Mais la clé, c’est que Benoît se persuade qu’il peut gagner. »

Relâchement et longueur de balle

Si le coach du tennisman français est confiant, c’est qu’il sait son poulain capable de développer un bon jeu sur cette surface si singulière qu’est le gazon (c’est d’ailleurs ce qu’il fait plutôt bien depuis le début de la quinzaine).

🎾 #ATPExtra

Retrouvez Benoît Paire en deuxième semaine à #Wimbledon pour la première fois de sa carrière ! Ce sera sur beIN SPORTS ! pic.twitter.com/RmO7xwHk1k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2017

« Sur herbe, il faut frapper le premier, ne pas subir la balle. Benoît a ce relâchement naturel, avec de longs segments et un poignet très souple. Résultat, quand il fouette la balle et qu’il la traverse bien, elle part très vite et sans effort », ajoute Champion.

On va prier très fort pour que l’Avignonnais continue d’évoluer à ce niveau lundi au All-England club.