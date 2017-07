FACEBOOK LIVE. Posez-nous toutes vos questions sur le Tour de France 2017

Une descente dans le Tour de France — AFP

On s'était habitué au rythme, une étape par jour et la grosse excitation vers 17h pour l'arrivée... Oui, sauf que lundi, c'est repos. QUOI ?! Ils se reposent ces feignasses ?! Ouais, mais pas nous. Alors pour occuper notre journée, on vous propose de parler vélo avec les journalistes de la rédaction sport de 20 Minutes, William et Bertrand. Posez-leur toutes les questions que vous voulez ici ou sur la page facebook de 20 Minutes Sports, ils y répondront via un Facebook live lundi à 14h30.

>> A lire aussi : VIDEO. Tour de France 2017: Photo-finish horrible, Quintana et Contador lâchés, Porte et Thomas au tapis… C’était quoi cette étape de maboules?

Une interrogation sur Bardet, une question sur Froome, des critiques à faire sur la Sky, n'hésitez pas, on parlera de tout, tout, tout...