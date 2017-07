Tour de France 2017: Les choses sérieuses peuvent commencer... Ce qui nous attend lors de la 9e étape dans les Alpes

Chris Froome et ses rivaux sur la Planche des Belles Filles — Lionel BONAVENTURE / POOL / AFP

Voici le programme de ce dimanche 9 juillet, avec la 9e étape du Tour de France entre Nantua et Chambéry (181 km).

> Ce qu’il s’est passé hier

Une victoire en solitaire de Lilian Calmejane, la première de sa jeune carrière et pour sa toute première participation au Tour de France. Oui, ça fait beaucoup de premières en effet. Au courage, en serrant les dents, le Français de Direct Energie a vaincu les crampes qui l’ont frappé à 4 bornes de l’arrivée. Solide.

> Les maillots distinctifs

Le Jaune : Christopher Froome (Sky)

Le vert : Marcel Kittel (Quick Step)

Le pois : Lilian Calmejane (Direct Energie)

Le blanc : Simon Yates (Orica-Scott)

> L’étape du jour

Après les amuse-gueules d’hier, place aujourd’hui à l’étape reine du Tour de France avec de la montagne à perte de vue. Pour la seule véritable étape dans le Jura, les grimpeurs en auront pour leur sueur avec, au programme, trois délicieux cols hors catégorie. Le col de la Biche, le Grand Colombier et, pour finir, le Mont du Chat et ses 8,7 km de montée à 10,3 %. Pas besoin de beaucoup de mots pour vous dire qu’on rentre vraiment dans le dur aujourd’hui. De la sueur et des larmes, le pied quoi !

La 9e étape du Tour de France. - letour.fr

> A quelle heure prendre l’antenne ?

Je suis désolé de casser vos espoirs, mais aujourd’hui on va carrément zapper la sieste. Bon, vous pouvez éventuellement rater le départ prévu vers 11h55, mais il faudra être sur le pied de guerre pour suivre l’ascension du col de la Biche. En gros, on vous conseille d’être frais et dispo un peu avant 14 heures.

> Le tweet du jour

C’est pas tous les jours qu’on remporte sa première victoire sur le Tour. Et c’est pas tous les jours non plus qu’une ministre des Sports vous salue.

> Le conseil de lecture du jour

> Le résumé anticipé de l’étape

Après l’exploit de Calmej’aux Rousses hier, les Français sont déchaînés ce matin sur les routes du tour. Thibaut Pinot, qui s’est réveillé de bon pied, se dit qu’aujourd’hui rien ne peut l’arrêter. Le coureur de la FDJ est dans sa bulle, il met à l’amende tous les grimpeurs qu’on attendait au tournant et s’offre une victoire de prestige. Faut dire que pour un fana des animaux, remporter une étape qui passe par le col de la Biche et le mont du Chat ça va forcément de soi.

Pour le reste, Richie Porte dit définitivement adieu à ses rêves de titres sur les Champs. En pleine ligne droite, l’Australien se vautre bien comme il faut. Froome, qui était dans sa roue, ne peut éviter la chute lui non plus. Beau joueur, Porte, qui ne peut plus continuer, offre gentiment son vélo à Chris, le sien ayant alors terminé dans le décor. Manque de pot, le leader de la Sky enchaîne les problèmes et, comme la veille, manque salement un virage et fait une sortie de route. Le Tour est relancé. Boulevard pour Bardet.