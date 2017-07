Angleterre: Le gardien de Wolverhampton diagnostiqué d'une leucémie aiguë lors des tests de pré-saison

Le monde du football s’est manifesté jeudi soir sur Twitter pour apporter son soutien à Carl Ikeme. Le portier de Wolverhampton a été diagnostiqué d’une leucémie aiguë à l’issue de tests sanguins - dont les résultats ont été jugés « anormaux » - effectués à l’occasion de la pré-saison.

Would like to add my best wishes to @Wolves keeper Carl Ikeme as he battles leukaemia.