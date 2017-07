Un an après, le but d’Eder à la 109e minute de la finale de l’Euro fait encore des dégâts. En privant la France de Coupe des confédérations, le Portugais a coûté des points à nos Bleus. Conséquence directe, la France perd trois places au classement FIFA, passant à la 9e place. L’honneur est sauf, on reste dans le top 10.

Derrière la Suisse et la Pologne

Mais l’absence de la France n’explique pas tout à cette chute. Il n’y a qu’à voir la Pologne et la Suisse, qui ont gagné quatre rangs pour passer devant l’EDF (respectivement 6e et 5e) pour le constater. On notera que le champion d’Europe Portugais n’a d’ailleurs qu’une poignée de points d’avance sur les Helvètes malgré leur troisième place lors de la Coupe des confédérations. Comme quoi la logique a bon dos.

Bref, tout ça pour dire que l’Allemagne a gagné deux places et détrôné le Brésil au sommet du game. Le tout avec son équipe B et à un an du Mondial russe. Ça promet.

W.P., avec AFP