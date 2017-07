Come-back: La légende Garry Kasparov sort de sa retraite pour disputer un tournoi aux Etats-Unis

Garry guette le bon coup — EVA FERRE MUR/SIPA

La légende est de retour. A 54 ans, Garry Kasparov et ses 190 points de QI sortent de leur retraite sportive le temps d’un tournoi à Saint-Louis, pour lequel il a reçu une wild-card.

WOW! @Kasparov63 returns and joins the rest of the #GrandChessTour players to take part in rapid & blitz in August! pic.twitter.com/1mzM1mNDZJ — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) July 5, 2017

« J’ai l’impression que je vais faire monter l’âge moyen et baisser le classement moyen », a annoncé sur Twitter l’ancien champion du monde d’échecs, 54 ans, qui a pris sa retraite en 2005.

Looks like I'm going to raise the average age of the field and lower the average rating! https://t.co/NIA2k74JuI — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 5, 2017

« L’histoire est en cours à Saint-Louis. Les meilleurs joueurs du passé et du présent s’affronteront aux Etats-Unis. […] Le légendaire champion du monde Garry Kasparov sortira de sa retraite pour jouer contre les meilleurs talents des échecs modernes » lors d’un nouveau tournoi du circuit mondial, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Du 14 au 19 août, le Russe, opposant de longue date à Vladimir Poutine et qui domina les échecs pendant 15 ans dans les années 1980 et 1990, sera opposé à neuf autres joueurs dont six membres du « Grand Chess Tour », qui réunit les meilleurs joueurs mondiaux.