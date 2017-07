Barça: Lionel Messi prolonge jusqu'en 2021 et sa clause est portée à 300 millions d'euros

Il va falloir se lever tôt, très tôt pour faire sortir Lionel Messi de son confort catalan. Le FC Barcelone a annoncé mercredi avoir prolongé son meilleur joueur jusqu’en 2021. Selon les premières informations, le Barça en aurait profité pour porter la clause de l’Argentin à 300 millions d’euros. Oui, 300 millions d’euros. Kylian Mbappé n’a qu’à bien se tenir.

🔥 BREAKING 🔥

Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59