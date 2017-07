Si Marion Bartoli s'en est sortie, c'est (aussi) grâce à sa victoire à Wimbledon en 2013

Elle l’a déjà dit à plusieurs reprises : Marion Bartoli a failli mourir à cause de la mystérieuse infection qui la faisait « dépérir » lors des premiers mois de l’année 2016. Amaigrie, sans forces, elle a touché le fond, avant d’annoncer sa guérison en fin d’année dernière. A l’occasion du début du tournoi de Wimbledon ce lundi, l’ancienne joueuse française est revenue sur cette période dans les colonnes du Times.

Consultante pour une chaîne de télévision lors de la dernière édition, elle était alors au plus bas. « Je ne savais pas si je serai encore vivante le lendemain matin. Mais je me disais que si je devais mourir à Wimbledon, je l’accepterai », raconte-t-elle au journal anglais.

All the story about what happened to me last year and everything I had to overcome in today's edition of @thetimes pic.twitter.com/4g1CkTlSDO