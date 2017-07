NBA: «Reste dans ton sport», Gobert remet Griezmann à sa place (et se bagarre sur Twitter)

BASKET Le pivot des Jazz est très actif actuellement sur les réseaux pour défendre sa franchise et tenter de convaincre son coéquipier Gordon Hayward de rester...

Rudy Gobert le 14 juin 2017 à Los Angeles. — Colin Young-Wolff/AP/SIPA

Il en a mis des bâches cette saison, mais celle-là est un peu à part. Rudy Gobert ne s’est pas privé pour clasher Antoine Griezmann, sur Twitter, dimanche soir. Alors que le pivot français d’Utah est très actif actuellement pour convaincre Gordon Hayward de rester chez les Jazz, son compère footballeur - et grand fan de NBA - s’est lui montré heureux de la perspective de voir l’ailier rejoindre Boston. « Reste dans ton sport, toi », a commenté Gobert.

Reste dans ton sport toi https://t.co/D55aoVqiqD — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2017

L’attaquant vedette de l’Atlético et des Bleus, qui n’a jamais caché qu’il était un supporter des Celtics Boston, a répondu peu de temps après. Pas sûr qu’il soit si « disoulé » que ça. Mais c’est de bonne guerre.

🙏🏽 Disoulé 😁 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 2, 2017

Que Griezmann se rassure, cela n’a sûrement rien de personnel. Rudy Gobert dézingue à tout va en ce moment sur le réseau social pour défendre sa franchise et tenter de garder son coéquipier. Samedi, il s’était engagé dans une bataille d’émojis avec Isaiah Thomas, le meneur star des Celtics, et Hassan Whiteside, le pivot de Miami (les seuls sous-titres utiles pour ce tweet sont palmier = Miami, trèfle = Boston et Saxo = Utah).

🌴🗑☘️💩🎷🏆 — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2017

Réponse de ses deux adversaires : le Heat et les Celtics ont légèrement plus de titres NBA que les Jazz. Ah, ces enfants…

🌴🏆🏆🏆☘️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎷🙅🏾‍♂️ — Isaiah Thomas (@Isaiah_Thomas) July 2, 2017