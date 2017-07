Tour de France 2017: Le premier maillot jaune pour Tony Martin? Bardet doit limiter la casse…Ce qui nous attend sur la 1e étape

Christopher Froome est le grand favori du Tour 2017. — JP PARIENTE/SIPA

> L’étape du jour

C’est une tradition savamment entretenue par Christian Prudhomme. La course démarre désormais le plus souvent par un prologue inaugural,qui sera cette année plus long que la moyenne. 13 kilomètres dans le centre-ville de Dusseldörf (oui, le Tour part d’Allemagne pour ceux qui n’auraient pas suivi), la majorité sur les quais sans virages dangereux ni pièges identifiés.

La première étape du Tour de France 2017. - Capture d'écran/Tour de France

> À quelle heure prendre l’antenne si vous êtes en vacances

Dur à dire, puisque les premiers coureurs partiront à partir de 13h45, quand les derniers fermeront la marche un peu après 18h30. On vous conseille cependant de profiter de l’après-midi et de revenir quand les meilleurs s’élanceront, à partir de 17h.

> Le tweet du jour

Si vous voulez en savoir plus sur les heures de départ des favoris

TT start times. Pierre Latour in a Quintana/Froome sandwich. pic.twitter.com/Klb48yaknn — Caley Fretz (@CaleyFretz) June 30, 2017

> Le(s) conseil(s) lecture

Cette année, pas d’excuses footballistiques, on a préparé le Tour aussi sérieusement que Romain Bardet. Servez-vous.

>> Tour de France: Résister sur les chronos, attaquer en descente... Comment Bardet va gagner la Grande Boucle

>> Tour de France: Stakhanoviste, instinctif et sur de son fait... Pourquoi Bardet peut le faire

>> Tour de France: La planche, le sprint en montagne, Marseille… Les 10 moments à ne pas louper (c’est là que tout va se jouer)

> Le résumé anticipé

Grandissime favori d’un prologue qui se court chez lui, le champion du monde du contre-la-montre, Tony Martin, a avoué lui-même « que la pression sera immense à domicile » alors qu’une centaine de ses amis a fait le déplacement pour le voir gagner et prendre le maillot jaune. Evidemment, l’Allemand n’en dort pas de la nuit et se fait manger tout cru par le Slovène Primoz Roglic, en feu cette saison. Chez les favoris, Quintana et Bardet prennent déjà 40 secondes dans la vue sur Froome et Pinot fait le prologue en marche arrière pour être sûr d’avoir du champ en montagne. Le Français est lanterne rouge avec 6 minutes de retard sur Roglic.