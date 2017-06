Mbappé au PSG, Icardi à l'OM, Mendy à City... Quand Twitter fait le mercato (et c'est n'importe quoi)

Twitter, là où la spéculation règne en maître pendant le mercato. — SIPANY/SIPA

A quoi bon s’emmerder à se construire patiemment un réseau dans le milieu très fermé du football pour obtenir les meilleures infos transferts quand il suffit pour ça de se poser pépouze devant son ordi, d’ouvrir Twitter ou Instagram et de fouiner H24 sur les comptes des footballeurs ?

A l’heure du règne des réseaux sociaux, les supporters sont en effet devenus des spécialistes pour traquer le moindre petit signe qui ferait penser que tel joueur va signer dans tel club ou que tel autre veut partir au clash avec ses dirigeants.

Quand un like de Mbappé rend dingue les fans du PSG

L’exemple qui nous a mis la puce à l’oreille est un cas d’école. Désirant partager avec ses abonnés sa confiance dans le dossier Mbappé, un fan parisien a écrit : « Je dois être le seul supporter du PSG confiant pour la signature de Mbappé. »

Bon, en théorie, quand quelqu’un tweete un truc comme ça et qu’il n’est pas ce qu’on appellerait un « influent » (comprendre : quelqu’un suivi par des milliers de tweetos et dont les opinions publiées sur le réseau sont susceptibles d’être partagées par le plus grand nombre), son post a des chances de tomber aux oubliettes.

Sauf que ce n’est pas du tout ce qu’il s’est passé ce coup-là. Pourquoi ? Parce qu’entre-temps, Kylian Mbappé en personne aurait aimé ce tweet. Il n’en fallait pas plus pour que le réseau s’emballe et que Twitter prenne feu. Pour beaucoup, ce simple like était la preuve formelle que le nouveau chouchou de la planète foot allait signer au PSG cet été.

T'as réellement cassé Twitter. Fou de voir que des gens (côté ASM) s'inquiètent et pensent réellement que ça signifie qu'il va aller au PSG — Planete ASM (@planeteasmfr) June 19, 2017

Désolé mec , d'autant que c'était un tweet dans le vent ... Mais c'est dingue de voir qu'un like peut retourner twitter comme ça 😱 — Nico (@nico93700) June 19, 2017

Voilà donc comment d’un simple like peuvent naître les spéculations les plus folles. Pour l’agent d'un international français que nous avons contacté, cela n’a rien d’étonnant :

« Les vecteurs de communication qui avant se limitaient aux médias classiques ont été petit à petit remplacés, pour les joueurs, par des outils qui leur sont propres. Et de facto, dans les périodes comme le mercato, tout est prétexte à interprétations de la part du grand public. »

Et comme si ça ne suffisait pas, quelques jours plus tard, un nouveau tweet est venu « confirmer » l’« information » selon laquelle Mbappé allait effectivement signer à Paname. Pour féliciter son ancien coéquipier après sa signature à l’OM, Kylian Mbappé a envoyé un tweet à Valère Germain, lequel lui a répondu « Merci fréro, on se voit au prochain clasico (smiley clin d'oeil). »

Juste d'histoire d'alimenter un peu plus le fantasme des supporters parisiens. Soit Germain balance effectivement une grosse info à peine masquée (ce qui semble quand même vachement improbable), soit c’est juste une petite taquinerie entre potes (on penche plus pour cette option) qui a été ensuite surinterprétée par les internautes.

Mais il n’y a pas que le cas Mbappé qui rend fou les tweetos/supporters. Voici deux autres exemples concrets du pouvoir des réseaux sociaux sur la santé mentale des fans de foot.

>> Alors que des rumeurs évoquaient le transfert de Mauro Icardi à l’OM, le like de sa femme, Wanda, a enflammé les supporters marseillais et est venu confirmer l’information.

Quand Madame Icardi like un commentaire "come to Marseille", la #TeamOM est 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JmIJb2M53s — Foot Wags (@FootWag) May 19, 2017

Bon, pour le moment, toujours pas de trace de Mauro sur la Canebière et notre petit doigt nous dit que ce n’est pas près d’arriver. A moins que ce ne soit à l’occasion de ses vacances, pour aller déguster un bon poisson frais et un pastaga maison.

>> Pressenti du côté de Manchester City, Benjamin Mendy n’a pour l’heure signé nulle part. Oui mais voilà, le latéral monégasque aurait commencé à suivre sur Twitter un certain Ederson Moraes, nouveau gardien… des Citizens.

Benjamin Mendy vient de s'abonner sur Insta à Ederson le nouveau gardien de... Manchester City pic.twitter.com/NC6keKGFJb — Yayou 🇲🇨🏆 (@Yannick_Kmbl) June 26, 2017

Ce coup-ci, ce sont les fans de City qui ont sauté au plafond. Ben ouais, pourquoi Mendy aurait-il « followé » Ederson s’il n’allait pas le rejoindre Outre-Manche ? Sauf qu’en fouillant un peu, on se rend compte que Mendy suit aussi David Alaba. Si on suit le même raisonnement, Mendy va donc signer aussi au Bayern. Bonjour le trouble de la personnalité…

Le mercato est une période à la fois stressante et hyper excitante pour les accros au foot que nous sommes, et les réseaux sociaux n’ont clairement pas arrangé tout ça. Et s’il est fort probable que la plupart des « indices » laissés par les joueurs dans leurs publications ne soient rien d’autre que du vent, il peut aussi y avoir une part de vrai dans tout ça.

« Il y a des footballeurs qui en jouent un peu »

« Il y a à boire et à manger, poursuit l’agent qui préfère rester anonyme. Il y a des choses qui sont réfléchies, qui sont là pour faire passer un message, et il y a des fois où on exagère, où on a l’impression d’avoir tout compris alors qu’en réalité on tape complètement à côté. »

La chasse aux infos faites par les supporters ne serait donc pas tout le temps dénuée de sens ? « Non, répond-il. Il y a des footballeurs qui en jouent un peu. Il y a celui qui poste une photo d’un avion qu’il va prendre, laissant ainsi penser qu’il se rend là où on imagine qu’il va être transféré, il y a celui qui fait sa préparation physique et qui poste une photo de lui avec un maillot neutre alors qu’il appartient à un. »

Les sous-entendus publiés sur les réseaux peuvent même faire partie d’une stratégie parfaitement établie à l’avance. Notre agent, toujours:

Ça peut aussi permettre de terminer une négociation. Si un joueur est entre Manchester United et Chelsea et que sa femme like un post de Manchester, c’est qu’a priori il est en partance pour ce club. Mais dans ce cas-là, peut-être que les x euros qui manquaient dans le contrat de Chelsea finissent alors par tomber. Tout participe de cette grande partie de bluff qu’est le mercato.

Pour info, la femme d’Alvaro Morata vient justement de suivre le compte Instagram de Manchester United. On dit ça, on dit rien…