Trophées NBA: Russell Westbrook élu MVP, Rudy Gobert rate de peu le titre de meilleur défenseur

Le meneur d’Oklahoma City Russell Westbrook a été élu meilleur joueur NBA de la saison 2016-17, lundi à New York, tandis que le pivot français d’Utah Rudy Gobert a été devancé par Draymond Green pour le titre de meilleur défenseur.

