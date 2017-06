«L’image que l’on a de Marcelo Bielsa est fausse», Gérard Lopez dévoile la face cachée d'El Loco la pipelette

Marcelo Bielsa aux côtés de Gérard Lopez. — Michel Spingler/AP/SIPA

Après plusieurs jours de travail avec Marcelo Bielsa, son nouvel entraîneur, Gérard Lopez, le président du Losc commence peu à peu à cerner (et aimer) la bestiole. Alors qu’El Loco ne dégage pas, il est vrai, l’image d’un fanfaron extraverti en public (et en même temps ce n’est pas ce qu’on lui demande), le nouveau boss lillois a expliqué dans une interview accordée à L’Equipe qu’il existait une différence entre le Bielsa un brin fermé face aux médias et le Loco très ouvert et causant en privé.

L’image que l’on a de Marcelo est fausse. En privé, c’est quelqu’un d’extrêmement aimable, ouvert, très intelligent, qui parle beaucoup. On sait toujours à quoi s’en tenir, même si, en public, il apparaît beaucoup plus renfermé.

Il n’y a qu’à voir avec quelle passion le coach argentin parle de foot, même en public, lors des conférences (ou des prêches, c’est selon comment on voit le personnage) qu’il donne de temps à autre, pour comprendre qu’il n’y a pas besoin de le lancer beaucoup pour ouvrir les vannes. Mais pour en profiter au maximum, le mieux est encore de bosser à Lille à ses côtés.