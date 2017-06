BREAKING NEWS MERCATO: Zlatan Ibrahimovic de retour avec le PSG (en vacances)

Les vacances de Zlatan — Capture Insta

Zlatan Ibrahimovic est de retour au PSG. Enfin, disons qu'il est de retour avec certains de ses vieux potes du PSG pour des vacances ensoleillées à Ibiza. L'attaquant Suédois, qui n'a toujours pas de genou ni de club, était de passage en Espagne pour faire un peu la fête avec entre autres Marco Verratti, Zoumana Camara, Javier Pastore, Maxwell...

Una bella partita di calcetto in vacanza in quel di Ibiza ci sta tutta...😎🔝⚽️ #champions A post shared by RICCARDO ORSOLINI 🇮🇹 (@riccardo_orsolini11) on Jun 23, 2017 at 1:32pm PDT

La photo a été prise par le jeune attaquant de la Juventus Ricardo Orsolini et on peut y apercevoir à gauche le fameux agent de Marco Verratti qui donne tant de tourments au PSG, Donato Di Campli. Et s'il semble avoir eu un peu chaud, c'est parce qu'ils sortent tout juste d'une «bonne petite partie de foot».

Après, on peut pas vous dire si ça a causé mercato, et si Verratti et Ibra, très potes, se sont promis de rejouer ensemble un jour.