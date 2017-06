11h30: Allez, on en vient au gros dossier du jour (et de l'été): Kylian Mbappé. Selon le JDD, Monaco lui aurait offert une grosse augmentation de salaire pour qu'il reste. Le Real aurait fait une offre de 130 millions (et bonus) refusée par l'ASM. On vous résume tout ça ici.

