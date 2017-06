NBA: Frank Ntilikina drafté par les Knicks en 8e position, un record pour un Français

Le basketteur français Frank Ntilikina a été choisi par les New York Knicks en 8e position de la draft, le 22 juin 2017. — Frank Franklin II/AP/SIPA

Les Américains vont devoir apprendre à prononcer son nom : « ni-li-ki-na » (le t est muet). Jeudi soir, Frank Ntilikina est devenu le joueur français le mieux drafté de l’histoire. Les New York Knicks l’ont choisi en 8e position, et le meneur de Strasbourg fait ainsi mieux que Joachim Noah avec les Bulls il y a déjà dix ans (9e). A seulement 18 ans, le grand espoir du basket français n’a pas eu le temps de savourer : il devait aussitôt reprendre l’avion pour disputer l’épilogue de la finale du championnat de France face à Chalon, vendredi soir.

With the eighth pick in the 2017 #NBADraft, the @nyknicks select Frank Ntilikina! pic.twitter.com/IUyNUNJkX9 — NBA (@NBA) June 23, 2017

>> A lire aussi : Les choses à savoir sur la future star Frank Ntilikina

Une franchise à la dérive

A New York, Frank Ntilikina retrouvera le genoux en bois de Joaquim Noah, et il n’arrive pas vraiment dans des conditions idéales. Avec un Derrick Rose fantomatique, un Carmelo Anthony irrégulier et le jeune pivot letton Kristaps Porzingis qui s’est récemment clashé avec Phil Jackson, les Knicks n’ont plus disputé les play-offs depuis 2013. Ils ont terminé la saison 2016-17 avec un bilan de 31 victoires et 51 défaites. Pour l’instant, le futur de Noah, Anthony et Porzingis reste incertain, et Rose partira sans doute à l’intersaison.

Frank Ntilikina pourrait toutefois réaliser de grandes choses au Madison Square Garden. Excellent shooter, défenseur agressif, le meneur de 1,96 m dispose d’une envergure d’albatros de 2m13 qui le rend extrêmement polyvalent. Si le Français né en Belgique de parents rwandais a tapé dans l’oeil du président des Knicks, Phil Jackson, c’est pour une raison simple: sur le papier, il est taillé pour s’intégrer dans sa fameuse attaque en triangle, qui a permis à Jackson de remporter 11 titres avec les Bulls et les Lakers. Ne reste plus à la franchise de New York qu’à recruter un joueur du talent de Michael Jordan ou de Kobe Bryant…