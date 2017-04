N.C.

C’est la belle vidéo du jour. Lors du marathon de Londres couru ce dimanche, un coureur - le dénommé Matthew Rees - a fait l’admiration de tout le monde en aidant un concurrent - David Wyeth -, à la dérive dans les derniers mètres de la course, à faire les quelque 150 mètres qui le séparaient de la ligne d’arrivée. La vidéo, diffusée par le site de la BBC, est rapidement devenue virale en Angleterre… et bien au-delà.

« Matthew Rees, vous venez juste de sublimer tout ce qui fait du Marathon de Londres une course si spéciale. Nous vous saluons », a écrit le compte officiel de la course pour le remercier. L’occasion, également, de saluer tous les Matthew Rees qui ennoblissent tous les marathons dans le monde.

Matthew Rees, of @SwanHarrierDev, you've just encompassed everything that's so special about the #LondonMarathon. We salute you. 👏👏 pic.twitter.com/86Ql4LLBEa