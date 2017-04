Sport

CYCLISME Le monde du cyclisme est sous le choc...

Avec le décès de Michele Scarponi, le cyclisme a perdu un grand monsieur. - Joel Saget afp.com

Aymeric Le Gall

Onde de choc dans le milieu du cyclisme

Les témoignages d'amour pleuvent sur les réseaux sociaux

La nouvelle, brutale, du décès du coureur de l’équipe Astana, Michele Scarponi, lors d’une sortie de routine à l’entraînement, a secoué tout le monde du cyclisme. Alors qu’il s’apprêtait à prendre par au Tour d’Italie (qui débute le 5 mai), l’Italien a été renversé par un van sur une route près de chez lui.

Lundi dernier, Michele Scarponi s'imposait sur le Tour des Alpes. L'Italien est décédé ce matin dans un accident de la route. 😥 #lequipeVELO pic.twitter.com/WMmrBY8r9g — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) April 22, 2017

Les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Tous, coéquipiers et adversaires, ont loué un homme d’une grande gentillesse et se disent atterrés par la tragique nouvelle. Voici un peu aperçu des nombreuses réactions de compassion qui circulent depuis samedi matin sur Twitter et Instagram.

>> Astana perd un des siens

This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele. — Astana Proteam (@AstanaTeam) April 22, 2017

« Cette tragédie est trop importante pour être écrite. Voici le communiqué de presse de l’équipe Astana Pro Team. Ciao Michele. »

>> Contador, qui devait être son adversaire sur le Tour d’Italie

Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) April 22, 2017

« Paralysé et sans mot face à la nouvelle de l’accident de la route de Scarponi, un grand homme dont le sourire était toujours contagieux. Repose en paix mon ami. »

>> Pierre Rolland évoque ses souvenirs avec Scarponi

>> Fabio Aru, son coéquipier chez Astana

Tragedia infinita. Non esistono parole. Riposa in pace Amico mio. — Fabio Aru (@FabioAru1) April 22, 2017

« Infinie tragédie. Il n’y a pas de mots. Repose en paix mon ami. »

>> Maxime Bouet salue la gentillesse de l’Italien

Scarpo était le coureur le plus sympa. Toutes mes pensées à sa famille, ses amis, son équipe @AstanaTeam . pic.twitter.com/4GupxCjYt8 — Maxime BOUET (@BOUETMAXIME) April 22, 2017

>> La rivalité entre équipes s’efface dans ce moment difficile

Everyone at Team Sky is shocked and saddened by the loss of Michele Scarponi. Our thoughts are with his family, friends, and all at Astana. pic.twitter.com/koRf1I4qke — Team Sky 🚲 (@TeamSky) April 22, 2017

« Tout le monde chez Sky est choqué et attristé par la perte de Michele Scarponi. Nos pensées vont vers sa famille, ses amis et toute l’équipe Astana. »

>> Gianni Meersman partage une jolie photo

RIP @MicheleScarponi one of the funniest riders pic.twitter.com/QKvqEWApxX — Gianni Meersman (@GianniMeersman) April 22, 2017

