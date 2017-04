avec AFP

Enorme tristesse dans le milieu du cyclisme. Le coureur italien Michele Scarponi, vainqueur du Tour d'Italie en 2011, est décédé samedi matin après avoir été percuté par un camion lors d'une sortie d'entraînement, ont annoncé les médias sportifs italiens et son équipe Astana.

« Notre coureur Michele Scarponi est mort ce matin alors qu'il s'entraînait sur son vélo près de son domicile à Filottrano. Michele a été renversé par un van à un carrefour », écrit la formation cycliste dans un communiqué.

This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele.