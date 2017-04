Sport

BASKET Les Cavs ont réalisé le plus grand comeback de l'histoire des play-offs...

LeBron James a dépassé Kobe Bryant hier, à Indianapolis... - Michael Conroy/AP/SIPA

V.M.

Menés de 25 points à la mi-temps, Cleveland a remporté son match à Indiana. Une performance historique.

En marquant 41 points, LeBron James a pris la troisième place du classement des marqueurs en play-offs à Kobe Bryant.

Milwaukee et Memphis ont aussi gagné cette nuit.

Sacrée soirée pour Cleveland… Menés de 25 points à la mi-temps par les Indiana Pacers (49-74), les Cavaliers ont réussi l’exploit de remporter ce troisième match de la série. Mieux, ils sont entrés dans les livres d’histoire de la grande ligue américaine. Jamais dans l’histoire de la NBA une équipe n’avait réussi à rattraper un retard de plus de 20 points à la mi-temps. Et ce n’était arrivé qu’une seule fois en BAA, l’ancêtre de la NBA, en 1948. C’est donc une énorme perf' réalisée par Cleveland.

L’histoire de la NBA, LeBron James la marque de son empreinte un peu plus chaque jour. Auteur de 41 points la nuit dernière, la star des Cavs a tout simplement dépassé Kobe Bryant au classement de points marqués en play-offs. Il compte aujourd’hui 5569 points marqués en 202 matchs de play-offs, contre 5640 pour l’ancienne légende des Lakers (en 220 matchs). Désormais, James a Kareem Abdul-Jabbar (5762 points) et surtout Michael Jordan (5987 points) en ligne de mire. Et si les Cavs vont au bout de cette phase finale, il a toutes les chances de les dépasser dès cette année…

Dans les autres matchs de la nuit, les Milwaukee Bucks ont surclassé les Toronto Raptors et prennent l’avantage 2-1 dans la série. De leur côté, les Memphis Grizzlies ont gagné contre les San Antonio Spurs.

