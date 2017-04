Sport

FOOTBALL Les Lyonnais ne cachent pas leur joie après la qualif' en demies et ils ont bien raison…

Corentin Tolisso a déjà inscrit dix buts toutes compétitions confondues cette saison avec l'OL. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

A.L.G. avec AFP

Tolisso évoque l'adversité et l'ambiance du stade stambouliote

Aulas salue la force mentale de ses troupes

Après la soirée de déglingo qu’a vécue l’Olympique Lyonnais jeudi soir sur le terrain du Besiktas, à Istanbul, avec une qualif’en demi-finale de Ligue Europa arrachée au bout de la nuit, et compte tenu du contexte ultra tendu autour de l’équipe ces derniers jours, c’est peu dire que les Gones avaient le sourire facile hier. On les comprend. Voici un petit condensé des réactions captées après la rencontre par les journalistes de beIN Sports.

>> Corentin Tolisso

« C’était une soirée stressante, il y a eu ces tirs au but où les cinq premiers tirs ont été marqués de chaque côté. Anthony [Lopes] a fait deux arrêts et Max [Gonalons] a fini le job. Maintenant, il faut aller au bout. On a vu qu’on était extrêmement soudés. On était 50 représentants de Lyon contre 40.000 représentants de Besiktas, et ce soir, c’est nous qui sommes sortis vainqueurs, on peut être très fiers de nous. »

>> Jean-Michel Aulas

« Ce qui est important, c’est de saluer cette équipe lyonnaise qui, dans toutes les adversités, depuis 10 jours, a réussi une histoire incroyable. Elle a réussi à se qualifier à l’extérieur, par la plus petite des portes, les penaltys, après une première balle de match que malheureusement "Jaja" [Christophe Jallet] a ratée. »

@OL @lequipe Cette Equipe de l'OL nous donne et nous donnera toujours des joies immenses : ils ont été monstrueux de talent de mental:Merci — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 20, 2017

« On est dans un état presque second parce qu’on n’imaginait pas pourvoir aller en demi-finales, et là, on y est (…) J’avais dit aux joueurs qu’après tout ce qui est arrivé, tout ce qu’ils ont réussi à dépasser en se sublimant et montrant une solidarité extraordinaire, on pouvait certainement réussir de grandes choses. Ils l’ont fait ce soir. On continue notre petit bonhomme de chemin. »

