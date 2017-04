Sport

FOOTBALL Les Lyonnais se sont brillamment qualifiés pour les demi-finales de Ligue Europa…

Les Lyonnais ont vécu une soirée de dingue

Anthony Lopes est le héros de la qualif' lyonnaise

Les Lyonnais, et une bonne partie des supporters français, ont (encore) vécu une grande soirée européenne avec la qualification de l’OL, jeudi soir, pour les demi-finales de la Ligue Europa. En s’imposant face au Besiktas (3-3 score cumulé, 7-6 aux t.a.b), à Istanbul, au terme d’une soirée mémorable et d’une séance de tirs au but qui le fut tout autant, les hommes de Bruno Genesio ont vécu un truc rare et riche en émotions en terre turque.

Des rebondissements, des occasions à la pelle, deux gardiens en état de grâce, des poteaux qui tremblent et une séance de péno à vous faire vous ronger les ongles jusqu’au sang, ouais, on a encore vibré hier soir devant nos écrans de télés. Et si jamais, on ne sait par quel mauvais miracle, vous avez manqué ce gloubi-boulga de folie furieuse, voici un résumé complet de cette belle nuit stambouliote pour l’Olympique Lyonnais et tout le foot français.

L'OL se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa au terme d'une séance de TAB folle !https://t.co/Bav8v6fQx9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 20, 2017

