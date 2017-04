Sport

FOOTBALL Les hommes de Leonardo Jardim font péter les stats cette saison en Ligue des champions...

Les Monégasques ont de quoi être heureux, ils sont en demi-finales de Ligue des champions. - Valery HACHE / AFP

Kylian «super précoce» Mbappé

Des pions à la pelle en phase finale

Monaco, champion du marathon de la Ligue des champions

Ils l’ont fait. En s’imposant aussi bien à l’aller qu’au retour face au Borussia Dortmund, certes dans un contexte un peu particulier, l’AS Monaco a brillamment représenté les couleurs de la France sur la scène européenne. Dès lors, tout est permis pour la joyeuse bande à Leonardo Jardim.

😍 Ce sera dur de trouver le sommeil... Faites de beaux rêves 💫 #UCL #ASMBVB pic.twitter.com/r9bPkxEOV6 — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 19, 2017

Mais avant de se prendre à rêver à des lendemains qui chantent encore plus, on s’est amusés à aller piocher quelques petites stats pas piquées des hannetons. Intéressantes, choquantes ou totalement tirées par les cheveux, elles auront au moins le mérite de passer le temps en attendant la valse des boules de vendredi.

Mbappé, toujours plus taré

Après être devenu le deuxième plus jeune buteur français (à 18 ans et 2 mois) de l’histoire de la Ligue des champions, derrière Karim Benzema (17 ans et 11 mois), grâce à son but face à Manchester City en 8e de finale, il ne fallait pas s’attendre à ce que Kylian Mbappé s’arrête en si bons chemins. Montrez-lui une stat, Mbappé vous la fusille dans la seconde. Et mercredi soir, en marquant à nouveau face au Borussia Dortmund à Louis II (après son doublé au match aller), le joueur a encore dégainé.

Les meilleurs buteurs français en phase éliminatoire de LdC.

Seuls 6 joueurs font mieux que Mbappé (18 ans...). pic.twitter.com/yKQDqBoZ8c — David Wall (@1DavidWall) April 19, 2017

Et il est carrément devenu le premier joueur de L’HISTOIRE à marquer dans chacun de ses quatre premiers matches à élimination directe en Ligue des champions. Et puisque ça aurait été con de s’arrêter-là, la gueule d’ange s’est hissée, en quatre matchs (!), au 7e rang des meilleurs buteurs français de la compétition dans les matchs à élimination directe (à égalité avec Griezmann et à seulement trois buts d’un certain Zizou).

Monaco, premier levé, dernier couché ?

En commençant son parcours européen bien plus tôt que toutes les équipes encore en lice, l’AS Monaco se rêve en super marathonien. Et oui, pour les hommes du Rocher, la Ligue des champions a commencé dans la chaleur de l’été 2016, fin juillet exactement. En battant les Turcs de Fenerbahçe (1-2 ; 3-1) au 3e tour de qualif', puis Villarreal en barrages (2-1 ; 1-0), les Monégasques ont charbonné dur pour en arriver là aujourd’hui.

📸 L'AS Monaco dans l'Histoire : 1ère équipe à se qualifier pour les 1/2 de la @ChampionsLeague en venant du Q3 !!! 💪 pic.twitter.com/BlpYnhrLKY — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 20, 2017

Dans l’histoire moderne de la compétition, seuls les Ukrainiens du Dynamo Kiev avaient réussi une telle perf’, en 1998-1999 (même si la formule n’était pas la même). Passé par les tours de qualif’, le Dynamo avait échoué aux portes de la finale contre le Bayern Munich. Un dernier petit effort, donc, et Monaco fera péter le compteur historique.

Dans cet article, "Monaco - Dortmund en chiffres", la première stat est fausse ! Dynamo Kiev 1998-1999 avant ASM ► https://t.co/07XlOXApZC pic.twitter.com/1sF94HMW0J — Xavi McBeal (@XaviMcBeal) April 19, 2017

La règle de trois

3-5, 3-2, 3-1, 3-1. En claquant trois buts à chaque rencontre depuis les 8e de finale, l’AS Monaco est devenue la première équipe à réaliser un tel exploit en Ligue des champions. Champion mon frère.

Au moins aussi bien que Lyon, mieux que Paris

Sept piges. Oui, ça fait bien sept piges qu’une équipe française ne s’était pas hissée à un tel stade de la compétition. La dernière équipe à l’avoir fait ? Le grand Olympique Lyonnais des années 2000-2010. C’était justement en 2010, quand les hommes de Claude Puel s’étaient fait sortir en demi-finale contre le Bayern Munich (1-0 ; 3-0).

Et le PSG version QSI dans tout ça ? Si le but n’est pas de rereretourner le couteau dans la plaie – béante – des supporters parisiens, on ne peut que constater que nos amis de la capitale n’ont toujours pas représenté les couleurs de la France dans le dernier carré de la Ligue des champions. Allez les gens, la saison prochaine sera la bonne !

Monaco, le Guingamp de la Ligue des champions

Madrid, Turin, Monaco. Ça va, il n’y a rien qui vous choque ? Bon d’accord, on n’est pas tous des spécialistes de la démographie urbaine, mais tout de même… Il faut bien se rendre compte qu’en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions à côté du Real, de l’Atlético et de la Juve, Monaco fait clairement office de petit Poucet. Pas tant sur le plan sportif, les Monégasques nous ont prouvé qu’aucune équipe, si balèze soit-elle, ne leur faisait peur, mais plutôt en termes démographiques.

Avec ses pauvres – pas si pauvres – 38.400 âmes (à une vache près, hein), Monaco fait office de patelin à côté de Turin (897.300 habitants) et, surtout, de Madrid (3.142.000 habitants). Pas de quoi cultiver l’image du paysan (très chère à Guingamp en Ligue 1) mais la ressemblance est là.

