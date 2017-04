Sport

BASKET Le Nordiste assure que «l'été qui vient est important»...

Nando de Colo, contre l'Espagne, aux Jeux Olympiques, le 17 août 2016. - SIPANY/SIPA

V.M.

Une bonne nouvelle pour Vincent Collet, le sélectionneur de l’Equipe de France de basket-ball. Si Nicolas Batum ne sera pas présent, l’actuel entraîneur de Strasbourg pourra compter sur Nando de Colo. Dans une interview accordée à L’Equipe, le Nordiste assure qu’il sera bien présent pour le prochain EuroBasket, qui aura lieu dans quatre pays différents (Finlande, Roumanie, Israël et Turquie) du 31 août au 17 septembre.

«L’été qui vient est important», admet le joueur du CSKA Moscou. Pour lui, il vaudra mieux se reposer lors de l’été 2018, où aucune compétition officielle n’est prévue. Même s’il reconnaît avoir hésité. «Pour être franc, après les JO de Rio, je pensais prendre un été de vacances, confie Nando de Colo (…). On enchaîne depuis huit, neuf ans, les saisons de club et les compétitions internationales. Cela devient fatiguant au bout d’un moment...» Mais, à la fin, l'ancien joueur de San Antonio et de Toronto est toujours partant. «On est toujours contents de se retrouver et de défendre nos couleurs.»

MVP et vainqueur de l’Euroligue la saison dernière avec son club du CSKA, Nando de Colo fera partie des éléments clés de l’Equipe de France cet été. Il a encore affolé les compteurs cette saison dans la plus importante compétition européenne en étant premier à l’évaluation (22,74 par match) et deuxième aux points (20,13 pts par match) Reste à voir qui composera le reste de l’équipe. Si Joffrey Lauvergne a annoncé sa volonté d'y participer, le flou est encore là pour certains joueurs de NBA comme Rudy Gobert ou encore Evan Fournier.

