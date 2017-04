W.P., avec AFP

Blessé dans l’attentat qui visait le bus du Borussia Dortmund mardi soir puis opéré à la main dans la foulée, Marc Bartra est sorti de l’hôpital, a annoncé le club sur Twitter.

👍👍👍 @MarcBartra has been released from the hospital today! #bvbsge https://t.co/vsnhkQCTdo