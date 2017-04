W.P.

L’affaire a déjà fait couler beaucoup d’encre outre-Manche. Kelvin MacKenzie, chroniqueur du tabloïd The Sun, a défrayé la chronique après avoir publié un papier hautement polémique lors duquel il comparait le joueur d’Everton, Ross Barkley, à un gorille avant de finir en apothéose en expliquant que les habitants de Liverpool percevant « un paquet de fric » comme le joueur de 23 ans étaient « des trafiquants de drogue ».

Résultat, MacKenzie a été mis à pied par le tabloïd, une enquête préliminaire a été ouverte par la police et les habitants de la ville sont furax, à commencer par le maire de Liverpool, Joe Anderson. « Non seulement c’est du racisme dans le sens où Barkley est métis, mais c’est aussi un stéréotype raciste sur Liverpool. C’est raciste et préhistorique », a-t-il réagi, outré.

Pour exprimer cette indignation générale, Anderson propose donc aux supporters d’Everton de tourner le dos à la pelouse à 15h06 précises et au club de ne plus accepter de journalistes du Sun en tribune de presse.

My message to the people's club - listen to the people. We will continue to make our feelings heard until you do. pic.twitter.com/WdImReHybT