FOOTBALL Le PSG aura lui aussi droit à son bel outil...

Nasser al-Khelaïfi à un entraînement du PSG le 26 septembre 2014. - J.E.E/SIPA

Quand le PSG a annoncé qu’il allait se bâtir un centre d’entraînement tout beau tout neuf à Poissy, on savait d’emblée que les dirigeants qataris n’étaient pas là pour déconner. « Rêvons plus grand », qu’ils disaient. Et ben c’est ce qu’ils ont fait, et pas qu’à moitié.

Dans une petite vidéo publiée sur son site, RMC a eu le droit de mettre son nez dans les plans ébauchés par le cabinet d’architecte français (agence Wilmotte) choisi par le club de la capitale. On est allé y jeter un œil et il faut bien le dire, ça claque pas mal.

Installé à Poissy, sur le site de Poncy, « Le futur projet, qui devrait être opérationnel lors de la saison 2019-2020, est somptueux », confie le média sportif.

Une ville dans la ville

En plus du centre d’entraînement réservé à l’équipe pro, le complexe sera composé de « l’Academy du football » (le centre de formation, quoi), d’un Club House (qui n’aura rien à voir avec celui de ton club de 4e div’de District…), du centre d’entraînement de l’équipe de hand, d’un stade de 5.000 places (pour les féminines, la CFA et les jeunes) ainsi que d’un bâtiment haut de gamme pour les mises au vert des pros. Du lourd.

Malin et stratégique, le PSG a expressément notifié au cabinet Wilmotte que le centre de formation ne devrait pas être aussi clinquant que le centre d’entraînement des professionnels. Explication.

« Intégrer l’Academy doit être vécu comme un privilège mais non comme un aboutissement de leur ambition. C’est pourquoi le niveau de gamme des équipements devra être inférieur à celui du centre d’entraînement des professionnels. »

L’idée, explique les dirigeants parisiens, étant de « proposer des conditions optimales d’entraînement afin de pouvoir attirer les meilleurs joueurs mondiaux dans la capitale (…) Le Paris Saint-Germain souhaite s’inscrire durablement parmi les plus grandes franchises de sport mondiales, et véhiculer une image d’excellence et d’innovation. »

Avec ce nouvel outil, le PSG se donne vraiment les moyens de ses ambitions. Et puis comme ça, si jamais un jour les Qataris remballent leur argent, direction Doha, au moins laisseront-ils un joli complexe à leur successeur.

