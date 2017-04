Sport

FOOTBALL Les spectateurs ont vécu un moment poignant quand a résonné l'hymne de Dortmund...

Le tifo des supporters de Dortmund lors du match contre Monaco, le 12 avril 2017. - Martin Meissner/AP/SIPA

Aymeric Le Gall Twitter

« Quand tu marches dans la tempête, garde la tête haute, et n’aie pas peur du noir, à la fin de la tempête se trouve un ciel d’or (…) Marche, marche avec l’espoir dans ton cœur, et tu ne marcheras jamais seul, tu ne marcheras jamais, jamais seul. » « You’ll never walk alone », où l’hymne à l’espoir taillé sur mesure dans ce contexte tendu autour du match Dortmund-Monaco, après l’attaque terroriste ayant ciblé la veille le bus des joueurs allemands.

Et mercredi soir, quand a retenti l’un des plus célèbres hymnes du football, dans la cathédrale jaune et noire du Borussia Dortmund, le temps s’est arrêté. Comme pour mieux célébrer l’espoir et l’union contre la violence et la bêtise, comme pour mieux dire qu’on ne cédera jamais à aucune attaque de quelque nature qu’elle soit. Silence, ça frissonne.

[VIDEO] Un très émouvant "You’ll never walk alone" a retenti au Signal Iduna Park #BVBASMhttps://t.co/jdy4vOGXvK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2017

