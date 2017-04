Sport

FOOTBALL Le défenseur international espagnol de Dortmund Marc Bartra a été blessé…

La police allemande patrouille près du Signal Iduna Park à Dortmund - ODD ANDERSEN / AFP

C. Ape. avec AFP

Le bus de l’équipe de football allemande de Dortmund a été endommagé et un passager blessé ce mardi soir par « l’explosion » de trois « charges d’explosifs » peu avant un match de Ligue des champions contre Monaco, a indiqué à l’AFP la police locale. 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

« Le bus s’est mis en route » autour de 19h depuis l’hôtel de l’équipe dans cette ville de l’ouest de l’Allemagne pour gagner le stade à une dizaine de kilomètres de distance lorsque « trois charges explosives ont détoné », a expliqué un porte-parole, Gunnar Wortmann. Il a précisé que des vitres du bus avaient volé en éclat et qu’une personne à l’intérieur du véhicule avait été blessée.

Qui est le joueur blessé ?

Le défenseur international espagnol de Dortmund, blessé mardi soir lors des explosions qui ont visé le bus du club allemand de football, Marc Bartra, a dû être opéré d’un poignet dans la soirée, a annoncé son club.

« Marc Bartra est en train en ce moment même d’être opéré » d’une fracture du radius dans le poignet droit, a déclaré lors d’une conférence de presse le porte-parole de Dortmund. « Il a un corps étranger » dans le bras, a-t-il ajouté.

L’attaque a-t-elle été revendiquée ?

Les recherches se concentrent actuellement sur une lettre de revendication retrouvée sur les lieux et qui devrait permettre d’y voir plus clair. « La lettre endosse la responsabilité des faits », a indiqué une magistrate du parquet mardi en fin de soirée, Sandra Lücke. Elle n’en a pas donné le contenu et indiqué vérifier son « authenticité ».

Selon des sources proches des services de sécurité citées par l’agence de presse allemande DPA, les autorités du pays n’ont pas à ce stade d’indications sur un acte « terroriste ». En revanche, les enquêteurs sont persuadés que l’attaque « visait directement » le club de football, pour des motifs encore indéterminés.

Le match va-t-il être reporté ?

Les faits se sont produits peu avant la rencontre entre le club allemand et l’équipe française de Monaco, pour le compte des quarts de finale de la Ligue des champions. A 20 h 30, la décision sur le report du match est tombée. La rencontre se jouera mercredi à 18 h 45, a indiqué le Borussia Dortmund sur Twitter.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Quels sont les éléments matériels retrouvés sur les lieux ?

La police a précisé que les explosifs « pourraient avoir été dissimulés dans une haie » et ont détonné au passage du véhicule. Ces explosifs « sont à prendre au sérieux », a-t-elle ajouté. Un quatrième « objet ressemblant à un explosif » a été retrouvé sur les lieux, mais les enquêteurs n’ont pas pu encore clairement établir ce dont il s’agit.

Selon le quotidien Bild, généralement bien informé sur ces dossiers, les enquêteurs pensent avoir affaire à des bombes artisanales confectionnées avec des sections de tuyau, les plus simples à réaliser.

Par ailleurs, le journal affirme que la police recherche une voiture immatriculée « à l’étranger ». La police de son côté a indiqué ne pas pouvoir donner beaucoup de détails sur l’enquête « pour des raisons tactiques » Elle a précisé avoir trouvé une lettre à proximité et cherche à déterminer si elle est authentique.

