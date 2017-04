Sport

FOOTBALL L'AS Monaco est le club à la mode en France. Mais ça n'a pas toujours été le cas...

Il y avait du monde pour rire de l’élimination apocalyptiquedu PSG en Ligue des champions. Il y en avait aussi pour se moquer de la dernière perle de l’OL contre Lorient, ou du 5-1 essuyé par l’OM au Vélodrome contre Paris. Mais si Monaco prend le bouillon contre Dortmund, il n’y aura sans doute pas grand monde pour s’en moquer. D’une, parce que personne n’est en mesure de le faire en France au vu de la saison sportive en cours, et de deux, parce que c’est comme ça. L’AS Monaco donne l’impression de n’attiser aucune inimitié, d’être aimé de tous. Pourquoi ?

La norme, c’est l’indifférence

Chez les supporters monégasques, on associe cette particularité aux bons résultats sportifs du moment. « Oui il y a un élan de sympathie c’est exact. On le sent. Et on le sent d’autant plus que c’est assez nouveau, d’habitude on est plutôt des mal-aimés… Par exemple l’an dernier à la même époque on croulait sous le mépris et les critiques parce qu’on jouait moins bien », tempère Tony.

Jessica, également supportrice de l’ASM, estime qu’il s’agit également plus d’un contexte créé par le côté sportif que d’un état général. « L’équipe a vraiment une image sympa, d’une équipe soudée, une bande potes qui joue au foot. Même les stars comme Falcao dégagent une aura sympathique », déclare-t-elle. Et Tony de poursuivre :

« A part en 2004 où il quand même a fallu attendre la finale de Ligue des champions pour sentir un mouvement de sympathie derrière nous, d’habitude c’est plutôt l’indifférence. »

Bref, quand ça va bien, Monaco est aimé, et quand tout va mal… on s’en fiche un peu. Même à Nice, censé être le gros rival de l’ASM. « S’il n’y a pas de rivalité, c’est surtout par rapport aux supporters. Pour qu’il y ait une vraie rivalité, il faut du répondant en face. Là, que ce soit eux ou Dormtund qui passe, c’est pareil. C’est comme un club étranger. », analyse le capo de la BSN (un groupe de supporters du Gym). Le Rocher, c’est donc l’éloge de la neutralité et de l’évitement du conflit, parfois malgré lui. Une sorte de Suisse du foot français. Luc Sonor, ancien de l'AS Monaco, abonde dans ce sens :

« On ne peut pas détester Monaco, c’est un club clean, princier, qui a toujours tenu à avoir une attitude correcte partout où il s’exporte. Jardim confirme cette image, il est là tranquillement, sans faire d’esclandre, en réalisant un super travail. »

Dans les coulisses de la #FinaleCDL aux côtés du Prince Albert II de Monaco, quelques secondes avant le coup l'envoi. pic.twitter.com/ETVqUUM6w3 — Gérard Collomb (@gerardcollomb) April 1, 2017

Monaco en sauveteur du suspense contre le PSG

Même depuis l’arrivée des Russes et des gros sous à l’ASM qui coïncide avec la perte d’influence des hommes de la Principauté au sein de la structure du club, ce dernier n’en a que très moyennement vu son image écornée. C’est même tout l’inverse. D’après Christian Bromberger, professeur d’ethnologie à l’université de Provence, il le doit à l’ennemi public numéro un du suspense en France : le Paris Saint-Germain.

« Aujourd’hui Monaco appartient à un magnat russe de la finance, mais contrairement à Paris il n’y a pas ce côté ostentatoire des Qataris qui arrivent et raflent tous les titres. Disons qu’il y a une posture un peu plus modeste du côté de Monaco. »

Traduction : l’ASM gagne et achète beaucoup moins que le PSG et c’est pour ça qu’il est particulièrement aimé à l’instant T. Corentin, fidèle supporter monégasque, est de cet avis. « Les gens en ont sans doute marre de l’hégémonie du PSG sur ces dernières années et se réjouissent qu’une équipe puisse le détrôner. »

Comme toujours, Monaco vit par procuration. Un coup c’est l’équipe qui peut permettre à la France de gagner une nouvelle Ligue des champions, l’autre celle qui peut offrir du changement au football français. Mais jamais (ou très peu) celle d’un peuple fidèle en effervescence. Luc Sonor à la conclusion : « J’ai l’impression qu’on se rallie à Monaco par défaut, parce que c’est la dernière équipe [en Ligue des champions]… » Falcao et compagnie savent ce qu’il leur reste à faire contre Dortmund pour prolonger cette romance éphémère.

