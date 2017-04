Sport

Samedi soir, les Lorientais ont réalisé un énorme coup dans la lutte pour le maintien en allant s’imposer au Parc OL sur le score de 4 buts à 1. Grâce à des buts de Waris (42e), Marveaux (48e) et Moukandjo (73e, 80e), les Merlus ont enchaîné une deuxième victoire consécutive et peuvent entrevoir une fin de saison palpitante avec, peut-être, le maintien au bout du chemin.

En attendant, puisqu’une telle victoire chez un prétendant à l’Europe n’arrive pas tous les quatre matins, le FC Lorient, à travers sa cellule de communication, s’est fait un petit plaisir de chambrer son adversaire du soir.

Attention aux arêtes 🐟 https://t.co/QiRYktpbG0 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 8, 2017

D’abord en répondant sur le ton de l’humour à un Memphis Depay qui avait prévu l’enfer aux Bretons grâce à un joli montage en mode baston poisson-lion, ensuite en échangeant le plus simplement du monde avec son voisin guingampais,lui aussi victorieux au Parc OL cette saison.

@EAGuingamp Pour l'instant, on le trouve très confortable ce stade 😉 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 8, 2017

Et comme si ça ne suffisait pas, les Girondins de Bordeaux, à travers la voix de leur Community Manager, sont entrés dans la danse pour se moquer à leur tour des Lyonnais. On attend avec impatience la réponse de Jean-Michel Aulas, Maître Tweetos par excellence.

@EAGuingamp @FCLorient 100% connecté, qui produit du miel et qui sait recevoir comme personne en Ligue 1 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) April 8, 2017

Il n’y a pas à dire, avec la prise de pouvoir de Twitter dans le monde du foot, on se marre de plus en plus dans notre bonne vieille Ligue 1.

