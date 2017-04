Sport

TENNIS La France mène déjà 2-0 contre la Grande-Bretagne...

Mahut et Benneteau, en 2015 - ARNE DEDERT / DPA / AFP

William Pereira

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

COUPE DAVIS

France - Grande-Bretagne

Mahut/Benneteau VS J.Murray/Inglot

6-6, 1er set

15h08: OUI BENNETEAU! 8-7 France et nouvelle balle de set!!

15h07: OUF... balle de set effacée. 7-7!

15h07: Aie, aie, aie... 7-6 et 4e balle de set pour les British.

15h05: Ouuuuh de justesse cette volée mais elle file dehors et ça fait 6-6. Changement de côté.

15h05: Ouuuh Inglot qui shoote Murray sans faire exprès... 5-5 égalisation des Bleus. ET 6-5!! BALLE DE SET!

15h04: 5-4 pour les Britanniques. Allez, faut pas déconner sur notre service...

15h04: Mini débreak! 4-4, la France est de retour!!

15h03: Ouiiii le réveil des Bleus qui reviennent à 4-3!

15h01: Les Britanniques ne tremblent jamais sur leur mise en jeu. Ca fait donc 4-1...

15h: 2-1, on reste au contact...

14h59: 2-0 pour les Britanniques qui sont vraiment super forts... Déjà un minibreak, donc.

14h58: OUIIII JEU FRANCE! Et jeu décisif donc! Quel match les amis...

14h57: Allez làààààà! Avantage France! Balle de 6-6.

14h56: OUUUUH HEUREUSEMENT QU'INGLOT RATE SON REVERS! Sinon c'était point, jeu et set pour les Britanniques.

14h56: BALLE DE SET N°3! Et encore Benneteau qui se troue...

14h55: Très bonne deuxième balle de Benneteau qui se rattrape. 40-A.

14h54: ENCORE UNE BALLE DE SET! Grrr, tu déconnes Benneteau sérieux...

14h53: Mahut qui efface cette balle de break! Benneteau semble accuser le coup mentalement quand même, c'est inquiétant.

14h52: NOOOOOON BALLE DE SET POUR LA G-B...

14h50: Attention au retour des British. Il y avait 40-0 pour les Bleus et ils reviennent à 40-A. GROS DANGER!!!

14h46: Raaaaahhh, la, la... Les Anglais s'en sortent et marquent le point. 6-5. La France doit tenir bon pour viser le jeu décisif.

14h45: C'est sur le service d'Inglot que les Bleus se montrent le plus menaçants. Allez, 30-A! On y croit les gars!!

14h43: JEU FRANCE! 5-5, la course-poursuite continue dans ce premier set.

14h42: L'arbitre signale une faute peu commune: un Britannique a frappé la balle alors qu'elle était encore dans le camp français. Du coup le point revient aux Bleus, 40-0. Merci l'arbitre.

14h41: 30-0 pour les Bleus. On sert très bien nous aussi. Surtout quand c'est Mahut à la baguette bien sûr.

14h38: Et allez, encore un jeu blanc pour les Britanniques, 5-4. Ca va se finir en Mahut-Isner version double cette histoire.

14h36: C'est un peu la même chanson depuis tout à l'heure. Les deux équipes sont vraiment fortes sur leur service. La France recolle à 4-4 sur un jeu à 40-15.

14h33: Faux-espoir... Murray et Inglot marquent deux points de suite et bouclent leur mise en jeu. 4-3, G-B.

14h32: Voilààààà la réponse! 30-A! Allez les gars, c'est maintenant!

14h31: Déjà 30-0 pour la G-B sur son service. Comment on fait pour les breaker??? Impossible...

14h29: VOILAAAA JEU BLANC POUR LA FRANCE! Répondez à ça, hein! 3-3.

14h28: Du tennis de haut niveau je vous dis les amis. Les Bleus répondent bien sur leur service, déjà 30-0.

14h25: Les gars sont vraiment costauds sur leur service. Ils ne laissent pas un point quoi. Encore un jeu blanc pour Murray/Inglot... 3-2, Grande-Bretagne.

14h23: 2-2! Mahut a haussé son niveau de jeu pour permettre à la France de recoller au score et mettre la pression sur la G-B. C'est ça qu'on veut voir!

14h22: C'est toujours aussi dur pour nos Bleus sur leur mise en jeu. 30-A. Les Britanniques sont à laffût de la moindre baisse de régime.

14h21: Ouiiii on est bons au filet à l'image de Mahut qui pousse les Anglais à la faute pour le 15-0.

14h20: La paire Murray-Inglot ne blague pas sur son service. Jeu blanc pour eux et 2-1. Les Français vont devoir sortir le grand jeu aujourd'hui.

14h17: JEU FRANCE! 1-1. La bataille fait déjà rage, on voit du beau tennis.

14h15: C'est vraiment serré pour le moment sur chaque point. Mais j'aurais tendance à mettre le curseur en faveur des Anglais pour l'instant. 30-A.

14h14: 15-0, France. On commence sereinement. Enfin c'était avant que J.Murray nous sorte un coup de malade. 15-A.

14h13: 1-0 pour les Britanniques qui tiennent solidement leur mise en jeu. Au tour des Français de servir.

14h11: Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder du double, sachez que c'est vraiment très beau. Et que là il y a 30-15 pour les British.

14h10: ALLEZ C'EST PARTI!! Service G-B, 0-15 pour les Français.

14h04: Comme d'habitude, l'échauffement dure trop longtemps. Zzz...zzz...

13h57: Allez, on lance le live les amis! Les hymnes viennent d'être entonnés, grosse émotion chez les Français. Place au jeu dans quelques minutes.

En attendant le début du live, on vous laisse avec les réactions du Team France après les succès en simple de la veille.

Salut les Minutos! On ouvre ce samedi de sport avec (on l'espère) le dernier vrai match de ce quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. Les Bleus gagnent déjà 2-0 grâce aux victoires nettes de Pouille et Chardy en simple vendredi. Du coup, la paire Mahut-Benneteau a l'opportunité d'envoyer la France en demies cet après-midi. Mais la tâche ne sera pas aisée contre le tandem J.Murray et Inglot. S'il y a bien un match qui risque d'être vraiment serré, c'est celui-là.

>> Rendez-vous à 13h55 pour assister à ce spectacle

Mots-clés :