Sport

TENNIS Le Britannique est classé 44e à l'ATP, soit 25 places au-dessus du Français...

Jérémy Chardy, détendu comme jamais avant d'affronter la Grande-Bretagne en Coupe Davis. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Vincent Marche

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

COUPE DAVIS

Quarts de finale

France - Grande-Bretagne

Chardy vs Evans

3-0, 1er set

17h10: NOUVEAU BREAK. 4-0

17h09: Il a un très joli revers, ce petit Evans.

17h07:7 minutes que ce jeu a commencé. C'est quasiment autant que les trois premiers. Les deux gladiateurs se rendent coup pour coup.

17h06: On entend beaucoup les Anglais à chaque point d'Evans.

17h04: Il était mal parti, mais Jérémy est en train de forcer la décision dans ce quatrième set.

17h02: Jérémy flirte avec la ligne, quel début du match.

16h59: JEU BLANC POUR JEREMY. IL EST EN FEU.

16h57: ET CA FAIT 2-0! CHARDY BREAKE.

16h55: Daniel Evans n'y est absolument pas dans ce début de match. Tant mieux pour nous.

16h54: OHH LE BEAU RETOUR DE CHARDY! IL VIENT DE FAIRE DANSER LA BALLE, COMME UN TORERO.

16h52: Le premier jeu du match est pour Jérémy Chardy.

16h50: ET C'EST PARTI! ALLEZ JEREMY!

Salut les loulous ! Quelques minutes après la victoire de Lucas Pouille sur Kyle Edmund, c'est Jérémy Chardy qui rentre sur le cours de la Kindarena de Rouen. Choisi en lieu et place de Gilles Simon, le Palois aura à coeur de rendre la confiance donnée par Yannick Noah. On va voir. On espère que Jérémy va amener le deuxième point à la France dans ce quart de finale. On y croit!

Mots-clés :