Andy Cole (au premier plan) à la lutte avec pascal Cygan

Près de 300 matchs pour 121 buts, une Ligue des champions et cinq Premier League avec Manchester United. Andy Cole est une légende à Old Trafford. Et c’est donc tout à fait normal si le peuple rouge de Manchester s’inquiète de l’état de santé de son ancien attaquant, devenu ambassadeur du club.

L’ancien international anglais a subi une transplantation rénale selon un communiqué émis par Manchester United. L’écurie anglaise y explique qu' Andy Cole souffre d’une glomérulosclérose segmentaire focale, une grave maladie rénale. « Durant sa convalescence, Andrew fera une pause dans son rôle d’ambassadeur », ajoute MU.

