N.C.

On appelle ça un fail. Un gros fail, même. Carlos Prunes était tout fier, mardi, au moment d’immortaliser la signature de son joueur Patricio Garino au Magic d’Orlando, en NBA. L’agent de l’Argentin a posté la photo sur son compte Twitter… sans se rendre compte que sur le tableau en arrière-plan étaient inscrits tous les projets de transferts de la franchise floridienne pour l’été prochain. Le temps de l’enlever, il était déjà trop tard. Les internets s’en étaient bien sûr emparés.

The Orlando Magic have signed rookie Patricio Garino. Only problem is that they also may have released their trade and free agency plans.. pic.twitter.com/6QWLdRGCGO