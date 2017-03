Sport

FOOTBALL L'instance du football joue enfin la transparence...

Le nettoyage à la FIFA ne fait que commencer... - FABRICE COFFRINI / AFP

20 Minutes avec AFP

La Fifa a annoncé avoir remis à la justice suisse le résultat de son enquête interne ouverte en juin 2015, juste après le déclenchement de la plus grave crise de corruption de son histoire marquée par le départ forcé de Joseph Blatter.

La FIFA clôt son enquête interne et communique ses conclusions aux autorités https://t.co/MO36a6Eut0 — World Cup Brazil (@World_CupBrazil) March 31, 2017

A l'issue de « 22 mois d'enquête » au cours de laquelle « plus de 2,5 millions de documents ont été examinés et de nombreux témoins clés ont été interrogés», la Fifa a transmis au Ministère public suisse (MPC) « des rapports qui comptent au total plus de 1 300 pages et comprennent plus de 20 000 pages de pièces à conviction », a indiqué l'instance dans un communiqué.

>> A lire aussi : Coupe du Monde à 12.000 équipes: Trois places de plus pour l'Europe, quatre pour l'Afrique

Dans la mesure où des procédures sont ouvertes en Suisse comme aux États-Unis, aucun détail n'a été communiqué sur le contenu de ce rapport, la Fifa étant « juridiquement tenue de ne pas divulguer ou commenter les conclusions de son enquête interne ». « Le rapport contient de nombreux courriels et des copies de contrats, qui seront utiles aux autorités suisses », a simplement indiqué une source proche de l'enquête interne.

« Poursuivre ceux qui se sont enrichis »

Ces rapports seront ensuite « également mis à disposition des autorités américaines ». Dans un communiqué transmis à l'AFP, le MPC s'est dit reconnaissant des «échanges d'information » avec la Fifa et de sa « coopération étroite et constante ».

« Nous avons à présent terminé cette enquête et remis les preuves aux autorités, qui continueront de poursuivre ceux qui se sont enrichis et ont abusé de leur position de confiance au sein du football », a commenté le président de la Fifa, Gianni Infantino.

Mots-clés :