J.T.

Il fallait forcément que ça arrive à un moment donné. Passent encore les dabs, les coiffures peroxydées et les campagnes de pub à gogo, José Mourinho s’était montré patient avec un Paul Pogba devenu une véritable bête de marketing depuis son transfert record à Manchester United.

RT .ManUtd: Never Forget, .PaulPogba has his own Twitter emoji... #POGBA pic.twitter.com/VlmSXtJ8R7

Et puis le Portugais a craqué. Selon le Mirror, le technicien lusitanien a très peu goûté l’emoji Pogba qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Mourinho aurait demandé à l’international français de mettre la pédale douce sur ses activités marketing et de se concentrer sur son football.

Remember what Paul Pogba had his own emoji on his boots?https://t.co/J2RSHdOZ53 pic.twitter.com/0qNqMm3Knh