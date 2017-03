Sport

FOOTBALL On recherche l’auteur de cette œuvre d’art…

Le selfie de l'année. - Armando Franca/AP/SIPA

J.T.

L’instant délirant de la journée. Cristiano Ronaldo était sur son île natale de Madère pour l’inauguration d’un aéroport portant son nom. Le champion d’Europe 2016 a eu les honneurs des officiels avec une vraie cérémonie, bien orchestrée, pompeuse comme on les aime. Et puis, tout est parti en vrille…

Cristiano Ronaldo: “Seeing my name given to the airport is something very special.” pic.twitter.com/Kp3IxN3Gss — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) March 29, 2017

Un quidam déguisé en Batman (!!) a fait son apparition pendant le discours de remerciement pour saluer la foule. Scène surréaliste qui ne surpasse pas ce qui va se dérouler sous nos yeux ébahis. En levant un drapeau honorant la présidence de la République, CR7 a dévoilé un buste en bronze à son effigie.

L’horreur. Impossible de vous décrire cette représentation de l’attaquant portugais. Alors, on vous laisse entre les mains de nos amis twittos qui ont, forcément, saisi la balle au bond.

Madeira airport preparing to be renamed after Cristiano Ronaldo, with a weird Art Attack-themed statue: https://t.co/liSBXLv09Q pic.twitter.com/jponyvCVex — Adam Tranter (@adamtranter) March 29, 2017

Sjukt ändå att hon som restaurerade Jesusmålningen fick i uppdrag att göra nya statyn av @Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/uTARxJQEMA — Daniel Glasman (@glasman) March 29, 2017

Jesus, check out the bust of Cristiano Ronaldo at this new airport named after him. Looks like someone melted David Coulthard. pic.twitter.com/tYBjLZ9ebQ — D A V I D (@Blue_Bag) March 29, 2017

Une fois de plus, merci Twitter !

