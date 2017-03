Sport

FOOTBALL C'est quand même un peu bien fait pour lui...

Jiang Zhipeng sous les couleurs de la Chine. - Andrew Taylor/AP/SIPA

J.T.

Si vous passez une journée pourrie, ne vous inquiétez pas, c’est bien pire pour l’international chinois Jiang Zhipeng. Auteur mardi d’une rencontre toute moche face à l’Iran en vue des qualifications pour la Coupe du monde 2018 en Russie, le joueur chinois a offert le but de la victoire aux hôtes avec une remise de la tête plus que hasardeuse. Ce qui a eu pour don d’excéder son sélectionneur Marcello Lippi. Mais ça ne s’arrête pas là.

Exclu de l’équipe nationale ?

Ulcérée par leur divorce prochain, sa femme a partagé sa situation sur le réseau social Weibo. Elle n’y est pas allée de main morte : « Sur quatre années de mariage, il en a passé pratiquement trois et demie à coucher avec d’autres femmes et maintenant il cherche à me pousser dans la tombe. » Elle a même demandé de manière formelle que l’infâme infidèle soit exclu de l’équipe nationale.

Putain, mais Jiang Zhipeng, il a des beaux tatouages, pas de pb, mais niveau football, c'est pas ça... — Chinigga Rônin (@CeeSnipes) March 28, 2017

Les internautes chinois se sont rangés de son côté et n’ont pas hésité à mettre au pilori Jiang Zhipeng : « Ce type est horrible. Virez-le de l’équipe de Chine ! » On se demande ce qu’il pourrait lui arriver de pire maintenant.

