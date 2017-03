Sport

RUGBY On va y arriver du côté de Thomas Savare...

Thomas Savare à Jean-Bouin. - A. Gelebart/20 Minutes/SIPA

J.T.

La cicatrice de la fusion avortée à peine refermée, Thomas Savare s’active déjà pour trouver un nouveau repreneur pour le Stade français. Selon les informations du Parisien, à la suite d’une réunion avec Roger Boutonnet, le président de l’association du club, Savare a expliqué avoir deux repreneurs en vue et que la décision finale sera prise le 30 avril. L’association du club planche aussi sur un projet pour reprendre le champion de France 2015.

>> A lire aussi : Fusion Racing 92-Stade Français: Pourquoi gérer un club sportif comme une entreprise est impossible

Toujours selon Le Parisien, un membre du comité directeur a déclaré : « Thomas Savare continue jusqu’à la fin juin et ne laissera pas tomber le club. Il a bien compris aussi qu’il devait travailler avec l’association. Aujourd’hui, la situation est apaisée. On est dans un temps de travail. On peut être très raisonnablement optimiste. »

Mots-clés :