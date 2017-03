J.T.

Ronaldinho l’a annoncé fièrement sur son compte Twitter. Le 28 avril prochain à Beyrouth, les mirettes vont briller pour un affrontement inédit. Les anciennes gloires du Real Madrid et du FC Barcelone vont se rencontrer lors d’un match qui promet vraiment. On ne sait pas encore exactement qui sera présent sur le terrain (mis à part Ronaldinho donc), mais ça peut donner du très très lourd.

Hello Lebanon! Hey football fans! I will be in Beirut for El clasico on April 28! you be there too! save the date & book your seat NOW! 🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/1xZZ9wuPaI