Benoît Hamon, le 10 mars 2017 à Paris. - Michel Euler/AP/SIPA

Invité lors de l’émission « L’Équipe du soir », le candidat socialiste a répondu à diverses questions sur le sport. Forcément, la question d’un retour de Karim Benzema en Bleu est revenue sur la table. Benoît Hamon, fan de football et plus particulièrement du Stade brestois et de l’Olympique de Marseille, a fait part d’un avis tranché.

« Son problème est qu’il y a une génération d’attaquants qui marquent des buts, rappelle le candidat à l’élection présidentielle. Giroud marque quasiment chaque fois qu’il joue […]. Si Benzema joue bien et qu’il est bon en club et qu’il n’y a pas meilleur que lui, oui, je suis pour son retour. Mais c’est un sujet sportif. »

>> A lire aussi : Euro 2016: Pour Benoît Hamon, «Benzema a raison, le racisme augmente en France»

L’ancien ministre de l’éducation nationale s’est ensuite penché sur la question du racisme en France et notamment de l’image dégagée par Benzema, très souvent critiquée : « Je n’ai jamais pensé que le choix de Deschamps était par rapport à l’origine du joueur. Il y a un climat, en France, raciste qui existe et qui est fort. Pour certains, Benzema était l’archétype du jeune joueur issu de la banlieue, non respectueux de la République. C’est révélateur des failles, de la société française de sa mauvaise conscience vis-à-vis de sa jeunesse des quartiers. Par exemple, Karabatic, c’est une autre trajectoire. […] On n’a pas le même jugement sur un joueur français d’origine musulmane qu’un non-musulman. »

