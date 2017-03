Sport

FOOTBALL L'OM a signé un contrat de 5 ans, à compter de la saison 2018-2019 avec l'équipementier allemand...

Adidas ne sera plus le sponsor de l'OM - LOIC VENANCE / AFP

W.P., avec AFP

On le savait déjà, on en a désormais la confirmation : l’Olympique de Marseille va changer d’équipementier en 2018-2019. Les Marseillais passeront d’Adidas à Puma, a annoncé le club, qui sera lié à la marque allemande pendant cinq ans. Le montant précis du contrat n’est toutefois pas précisé, mais dans l’édition dominicale du quotidien sportif l’Equipe, la somme de près de 15 millions d’euros par an est avancée.

Puma champion project

« C’est un formidable témoignage de confiance pour notre projet OM Champion. Ce contrat va nous assurer des recettes annuelles importantes, nécessaires à l’atteinte de nos objectifs sportifs », se félicite l’OM dans son communiqué.

L’équipementier du club était Adidas depuis 1974, malgré une parenthèse entre 1994 et 1996 au profit de Reebok et Mizuno. Avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire, l’Américain Frank McCourt, en octobre, il était « logique », selon des experts du marketing sportif, que l’OM souhaite « capitaliser » sur son nouveau projet.

Puma avait fait monter la sauce à Marseille

« L’OM intégrera le top 3 des clubs soutenus par Puma aux côtés d’Arsenal FC et du Borussia Dortmund. L’OM et Puma sont fiers de sceller cette nouvelle association et nourrissent des ambitions très fortes pour leur développement commun », poursuit encore le club marseillais dans son communiqué.

Aujourd'hui dans les rues de Marseille :

La première approche de Puma vers l'OM...

Rien à dire ✅ pic.twitter.com/X9IkMP9Mbo — Arrowgance 🔵⚪ (@Arrowgance_) March 24, 2017

Avant d’officialiser ce partenariat, Puma avait vendu la mèche dans les rues de Marseille depuis vendredi en affichant, aux couleurs du club et avec son logo, une série de slogans faisant référence à l’histoire de l’OM, à sa rivalité avec le PSG, ou aux autres stars que la marque équipe.

