BASKET Selon « The Vertical, le pivot français des New York Knicks va être suspendu 20 matches par la NBA pour non-respect du règlement anti-drogues de la ligue…

Joakim Noah avec les Knicks de New York, le 29 janvier 2017. - Todd Kirkland/AP/SIPA

La sanction devrait être confirmée ce samedi. Joakim Noah, forfait jusqu’à la fin de saison pour cause de blessure au genou, a été suspendu 20 matches pour « avoir violé le programme anti-drogue », révèle The Vertical ce samedi. En clair, le fils de Yannick Noah, âgé de 32 ans, a pris un complément alimentaire interdit et acheté sans ordonnance.

Selon une source de la NBA citée par The Vertical, Noah, déjà forfait jusqu’à la fin de saison pour cause de blessure au genou, sera suspendu pour les dix derniers matchs de cette saison 2016-17 et les dix premiers de la saison 2017-18. On ne le reverra donc pas avant la mi-novembre.

