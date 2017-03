Sport

FOOTBALL Ça nous fait même frissonner…

Antoine Griezmann lors de la victoire de la France sur la pelouse des Pays-Bas (0-1), le 10 octobre 2016. - ProSport/Shutterstock/SIPA

J.T.

La rumeur enfle. Depuis des mois, Antoine Griezmann est annoncé du côté de Manchester United pour la saison prochaine. Pour certains médias anglais, comme le Manchester Evening News, le transfert est très proche. Franchement, on ne sait pas pour vous, mais le chouchou des Français chez les Red Devils, nous, ça nous donne grave envie…

Un énorme projet à Old Trafford

La Belle au bois dormant. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, MU somnole. Elle est loin l’époque des Giggs, Beckham, Scholes, Ronaldo… Affronter United est devenu une sinécure voire même l’occasion d’accrocher des points pour toutes les équipes de Premier League. L’insatiable ogre qui engloutissait tous les trophées est arrivé à satiété avec David Moyes (un Community Shield) et Louis van Gaal (une Cup).

Avec l’arrivée de José Mourinho, le monstre du football anglais est en train de rouvrir les paupières et de se chauffer les muscles tout doucement. Quoi de mieux pour le chouchou des Français que d’arriver dans un club légendaire assoiffé de gloire ?

Une équipe de ouf

OK, Ferreira-Carrasco, Fernando Torres, Saul Niguez et consorts, c’est quand même pas mal. Griezmann n’évolue pas aux côtés de manchots et Diego Simeone est sans conteste l’un des tous meilleurs coachs sur cette planète.

Mais franchement, jouer à deux en pointe avec Ibrahimovic, faire des dabs et des une-deux avec Pogba, tracer un 100 mètres supersonique avec Martial, pouponner Rashford ou encore boire des pintes avec Rooney, ça a quand même de la gueule non ?

[Manchester Evening News] Antoine Griezmann está muito perto de fechar com o Manchester United e pode render ao Atlético 100 mi de euros. pic.twitter.com/0FWJluopS0 — Familia Red Devils (@familiaredevil) March 24, 2017

L’effectif pléthorique de Mourinho peut faire tourner les têtes… Et il est fort à parier que dans les prochaines années, les Mancuniens seront armés pour aller chercher une quatrième Ligue des champions. Ça devrait pousser le natif de Mâcon à la réflexion.

L’heure pour Griezmann de devenir un « fuoriclasse »

Il est gentil « Grizi ». Il est mignon, tout le monde l’aime bien et ses statistiques personnelles parlent pour lui. Mais à un moment donné, il va falloir qu’il passe un palier. A son palmarès, un titre de champion d’Espagne… de deuxième division avec la Real Sociedad. Depuis, un ballon qui se fracasse sur la barre lors de son péno manqué en finale de la Ligue des champions face au Real et une finale de l’Euro perdue contre le Portugal. En somme, des honneurs à la pelle, mais zéro trophée et une poisse qui lui colle trop à la peau.

finally a picture of griezmann winning "something" not a COMPLETE loser... pic.twitter.com/dCWks8Uvnz — alejandro (@reezitv) February 8, 2017

Vu qu’il ne peut pas changer de nationalité pour remplir son armoire et remédier à cela, Antoine se doit de prendre son courage à deux mains et changer de club. Migrer vers un horizon jonché de coupes, de titres et de reconnaissance en tant que fuoriclasse, du nom de ces joueurs hors-catégorie qui défoncent tout sur leur passage. Antoine, on a une idée de club pour toi, on en a déjà parlé non ?

