Aux Etats-Unis, on ne badine pas avec le Super Bowl. Ainsi, après la victoire des New England Patriots face à Atlanta (34-28 après prolongation), au terme d'un retournement de situation inédit dans l'histoire du Super Bowl, la star de l’équipe, Tom Brady, avait eu la douloureuse surprise de voir que son maillot s’était fait la malle du vestiaire quelques minutes à peine après le coup de sifflet final…

Hey can someone give Tom Brady his jersey back? #SB51 (via @danhanzus) pic.twitter.com/cv99qUW4XY